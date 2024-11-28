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NBA／飆轉戰快艇新高43分賞巫師13連敗 哈登：我還沒老
快艇隊今天作客東區爐主巫師隊，「大鬍子」哈登（James Harden）火力全開，三節打完就攻下轉戰快艇新高的43分，幫助球隊以121：96輕鬆獲勝，賞給巫師13連敗。
哈登首節就11投9中狂攻23分，加上巫師上半場只拿44分，讓快艇帶著17分領先進入下半場。第三節哈登又攻下13分，第四節開局哈登先休息，結果快艇直接一波17：3攻勢殺死比賽。
哈登全場22投13中，拿下43分7助攻，祖巴茲（Ivica Zubac）砍進18分16籃板。巫師以波格登（Malcolm Brogdon）17分6助攻表現最佳，波爾（Jordan Poole）只得8分3助攻，發生6次失誤。
哈登賽後受訪時感謝年輕隊友，「我不老，但他們讓我感覺更年輕。他們激勵我，我們一起努力，這是一支真正的團隊，我為這些隊友感到驕傲。」
James Harden was FEELING IT tonight in DC!— NBA (@NBA) November 28, 2024
🔥 43 PTS (59.1 FG%)
🔥 7 3PM
🔥 7 AST
🔥 3 STL
🔥 W pic.twitter.com/q0VUJcwfz7
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