NBA／飆轉戰快艇新高43分賞巫師13連敗 哈登：我還沒老

快艇隊今天作客東區爐主巫師隊,「大鬍子」哈登(James Harden)火力全開,三節打完就攻下轉戰快艇新高的43分,幫助球隊以121:96輕鬆獲勝,賞給巫師13連敗。

哈登首節就11投9中狂攻23分,加上巫師上半場只拿44分,讓快艇帶著17分領先進入下半場。第三節哈登又攻下13分,第四節開局哈登先休息,結果快艇直接一波17:3攻勢殺死比賽。

哈登全場22投13中,拿下43分7助攻,祖巴茲(Ivica Zubac)砍進18分16籃板。巫師以波格登(Malcolm Brogdon)17分6助攻表現最佳,波爾(Jordan Poole)只得8分3助攻,發生6次失誤。

哈登賽後受訪時感謝年輕隊友,「我不老,但他們讓我感覺更年輕。他們激勵我,我們一起努力,這是一支真正的團隊,我為這些隊友感到驕傲。」

