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NBA／詹姆斯大三元、肯奈特回先發攻20分 湖人拔刺止3連敗
在近期苦吞3連敗後，湖人今天作客馬刺主場總算觸底反彈，在全隊7人得分上雙下，整場比賽一路壓制近期拉出4連勝的馬刺，最終湖人也在詹姆斯（LeBron James）繳出大三元領軍下，以117：99擊敗馬刺，終止近期的連敗低潮。
湖人在日前拉出一波6連勝後，最近3場比賽卻接連吞下敗仗，在這3場比賽中湖人都在第三節出現進攻當機的狀況，加上拉鋸階段依舊只能依靠年紀漸長的雙星詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）扛起重任，成為湖人連續吞敗的關鍵。
不過在今天出戰馬刺的比賽中，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也讓過去一段時間打先發都有不錯效率的新秀肯奈特（Dalton Knecht）回到先發行列，希望帶給詹姆斯和戴維斯更多的支援。
面對4連勝的馬刺，湖人今天也確實找回壓制力，在上半場就展現多點開花的攻勢，中場休息時仍以11分差距領先；儘管易籃後馬刺展開猛烈反撲，一度追到僅剩4分差距，但湖人戴維斯也挺身而出連續搶分止血，幫助湖人在該節再度拿下34分的高分，擺脫了過去3戰總在第三節當機的問題，加上重返先發的肯奈特也在第四節加入搶分，最終湖人也以18分差距終止3連敗，並中斷馬刺的4連勝。
湖人今天全隊共7人得分上雙，其中肯奈特拿下全隊最高的20分，詹姆斯則有16分、10籃板、11助攻的個人本季第6次大三元演出，在這6場比賽中湖人最終都以贏球收場，戴維斯則有19分、14籃板、7助攻，至於馬刺則以溫班亞瑪（Victor Wembanyama）20分、10籃板表現最佳。
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