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NBA／老鷹再扮「強隊殺手」楊恩22助攻破騎士主場不敗神話
本季只有1敗的騎士隊在主場迎戰老鷹隊，沒想到老鷹下半場進攻大爆發，以135：124爆冷贏球，賞騎士本季第2敗，終結主場10連勝。老鷹本季贏過塞爾蒂克和騎士，堪稱強隊殺手。
老鷹賽前戰績只有7勝11敗；騎士則在主場沒輸過。騎士開局一度取得19分領先，但老鷹打出16：2攻勢反撲，首節打完戰成平手。第二節戰況激烈，騎士靠莫布里（Evan Mobley）和米契爾（Donovan Mitchell）本節尾聲接連拿分，帶著3分領先結束上半場。
第三節老鷹在狀元里薩赫（Zaccharie Risacher）獨得13分帶領下，三節打完反而領先3分。末節騎士陷入得分荒，4分多鐘只靠罰球得分，老鷹趁勝打出15：1攻勢，隨後穩扎穩打收下勝利。
老鷹少主楊恩（Trae Young）全場得到20分，傳出生涯新高的22助攻。前鋒強森（Jalen Johnson）砍進22分9籃板7助攻，杭特（De'Andre Hunter）板凳出發攻下26分。
騎士方面，米契爾拿下30分7助攻，莫布里有22分12籃板，中鋒艾倫（Jarrett Allen）貢獻17分10籃板。
The all-22 from QB Trae 🏀— NBA (@NBA) November 28, 2024
He tallies a new career high with 22 AST and becomes the first player in Hawks history to have multiple games of 20+ AST! pic.twitter.com/o33fBG5Ck1
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