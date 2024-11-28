NBA／獨行俠三巨頭剩厄文沒差 丁威迪扮板凳暴徒擒尼克

獨俠行隊「三巨頭」雖缺兩角，唯一能出賽的厄文（Kyrie Irving）有隊友支援，加上來訪的尼克隊首節進攻當機僅拿15分，讓獨行俠從第一節中段就取得領先，一路壓著對手打下以129：114擊敗尼克隊，收下近7戰的第6勝。

獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic）因右手腕傷勢已連4戰缺席，本周將再評估傷勢；射手湯普森因腳傷今天也免戰，「三巨頭」剩厄文稱場，不過隊友點點開花，獨行俠首節就取得28：15領先，半場優勢擴大到60：38。

下半場獨行俠持續領先，板凳出發的丁威迪（Spencer Dinwiddie）表現尤其亮眼，第四節他先在外線開火，上季效力尼克的葛萊姆斯（Quentin Grimes）更完成「4分打」，讓獨行俠領先再擴大到97：74；尼克儘管第四節末將差距縮小到15分、先發主力仍在場上，仍無法消弭兩位數差距，讓獨行俠以15分差距留下勝利。

獨行俠先發五人得分都達兩位數，厄文23分、7籃板、6助攻，馬歇爾（Naji Marshall）攻下全隊最高24分，丁威迪和葛萊姆斯（Quentin Grimes）各21分。

尼克開季前17場平均可攻下119.1分，聯盟排名高居第4，命中率5成04更僅次於騎士隊，但今天上半場進攻大失常，第一節只拿15分、前9次外線出手都落空，儘管下半場找回手感，第四節更轟下43分，仍沒能扭轉局勢。

布朗森（Jalen Brunson）攻下全場最高37分，唐斯（Karl-Anthony Towns）25分、14籃板。

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