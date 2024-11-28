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NBA／籃網湯瑪斯受傷將缺陣3至4周 湖人有意2主力前鋒

聯合新聞網／ 綜合報導
籃網頭號得分手湯瑪斯(左)。 美聯社
籃網頭號得分手湯瑪斯(左)。 美聯社

籃網隊季前被評估會擺爛搶選秀狀元，本季卻打出8勝10敗戰績，暫居東區第8。不過今天傳出壞消息，頭號得分手湯瑪斯（Cam Thomas）左腿腿筋拉傷，將缺席3至4周。

現年23歲的湯瑪斯來到生涯第4季，在缺乏球星的籃網獲開火權，他本季場均得到24.7分3.2籃板3.4助攻，投籃命中率46.1%、三分球命中率38.9%，都創個人生涯新高。

雖籃網本季打出佳績，但還是被外界預測會成為交易賣家。據「ClutchPoints」記者厄文（Anthony F.Irwin） 報導，湖人從上季就有意籃網前鋒芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith），且一直保持聯繫。

芬尼史密斯本季場均10.8分4.5籃板，三分命中率為41%，被視為優異的「3D」球員。另外，湖人也對籃網射手強森（Cam Johnson）有興趣，強森本季場均18.3分4.1籃板，三分命中率高達43.1%。

湖人 籃網

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