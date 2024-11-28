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NBA／雙膝都痛 柯瑞今碰雷霆休兵免戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士隊當家球星柯瑞（左）因為雙膝疼痛，今天不會出賽。路透
勇士隊當家球星柯瑞（左）因為雙膝疼痛，今天不會出賽。路透

勇士隊今天出戰雷霆隊，不過球團宣布，當家球星柯瑞Stephen Curry）因為雙膝疼痛，今天不會出賽。

傷兵報告中，柯瑞除了雙膝不適，髕骨也感到疼痛，不過勇士先前在柯瑞腳踝「翻船」缺陣的3場比賽都拿下勝利，目前12勝5敗戰績在西區的排名也僅次於雷霆隊。

柯瑞前一戰出賽29分鐘，攻下28分和7助攻，但勇士浪費第三節一度18分領先，最終遭逆轉吞下本季第5敗；這也是勇士近5戰吞下的第3敗。

本季場均有22.4分貢獻的當家球星柯瑞雖缺陣，勇士至少迎接庫明加（Jonathan Kuminga）回歸訓練，他因生病連續缺席2場比賽，教頭柯爾（Steve Kerr）表示庫明加昨天訓練看起來很不錯。

柯瑞和格林（Draymond Green）昨天並沒參與訓練，不過格林並沒出現在今天比賽的傷兵報告上。

Stephen Curry 勇士 柯瑞 雷霆

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