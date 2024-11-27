TPBL／國王新北大戰成功復仇 特攻得分創單場新低

經過兩周的休兵，TPBL新北國王今天以客隊身份在新莊體育館面對新北中信特攻，前次交手雙方打得膠著，決勝節才分出勝負，此役在沃許本25分、19籃板及林書豪20分的帶領下，終場國王就以79：61，成功雪恥。

首節即便國王罰球線、外線命中率都不高，但靠著沃許本主宰禁區，讓國王有穩健的表現，在首節以21：12領先，第二節前段國王進攻不順暢，失誤也比較多，一度讓特攻追到僅有4分差距，該節最後2分鐘，靠著林書豪獨攬7分，讓團隊把握住領先優勢。易籃後，國王火力持續，更將比分擴大至20分差，終場以79：61在同城之戰取得勝利，特攻單場61分創聯盟新低。

因亞洲盃資格賽的關係，11月國王僅有兩場比賽，團隊在狀態上仍須提升；此役林書豪拿下20分、7助攻，雖然幫助球隊拿下勝利，不過賽後表示，「已經有兩周沒有比賽，只能說我們很努力應戰，不能說我們打得很好，球員之間也都在反省進攻哪裡出問題，也感覺自己的狀態不太理想，我的傳球會慢一拍，運球像在運美國足球，全部的節奏都慢一拍，今天要感謝沃許本、強森及奧帝他們給我很多空間去得分。」

國王本場比賽也有多名傷兵歸隊，可應戰球員也終於突破個位數，對此總教練萊恩說：「球員陸續慢慢回歸，但也不是回來的都是百分之百健康，很慶幸這周沒有其他比賽，讓球員有更多時間恢復，接下來12月包含東超有8場比賽，也希望球員都能健康出賽。」

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