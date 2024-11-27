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NBA／進太陽後被網友當「出氣筒」諾基奇：網路不是真實世界

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽中鋒諾基奇(右)。 路透
太陽中鋒諾基奇(右)。 路透

太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）賽前命中率不到4成，幾乎每場都被網友罵爆。今天太陽隊在NBA盃賽事中主場迎戰湖人隊，諾基奇第3節大發神威，幫助球隊以127：100大勝，他賽後受訪時也談到外界質疑聲浪。

太陽迎來杜蘭特（Kevin Durant）和比爾（Bradley Beal）回歸，不過諾基奇扯後腿，上半場6投1中只攻下2分，使太陽只領先2分。

第三節諾基奇大爆發，單節獨得10分6籃板1阻攻，帶領太陽打出36：18攻勢，讓比賽提前失去懸念。諾基奇全場拿下12分12籃板，本季投籃命中率上升到40.4%，隊友布克（Devin Booker）也直呼，這可能是他本季目前為止最佳表現。

諾基奇自從被交易到太陽隊後，經常成為球隊輸球後謾罵的對象，這場表現值得網友填「道歉表」。諾基奇受訪時也直呼，「自從我來到這裡後，我受到最多批評，每個人都希望我扮演杜蘭特的角色。」

諾基奇談到網路負面言論，「那些人不是真正的粉絲。你到了鳳凰城會看見真正的粉絲，網路不是真實世界。」

Jusuf Nurkic 太陽

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