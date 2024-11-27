NBA／溫班亞瑪飆6記外線助馬刺退爵士 代理主帥讚菜鳥卡瑟爾「成熟」

馬刺隊法國天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天飆進6顆三分球拿下34分，幫助馬刺在NBA盃以128：115大勝爵士，收下4連勝。

溫班亞瑪本季大幅提升三分球出手量，今天上半場就投進4顆外線攻下24分，不過雙方戰成66：66平手進入下半場。

第三節溫班亞瑪再攻下8分，幫助馬刺領先3分，末節馬刺以一波10：0攻勢拉開差距，爵士主將馬卡南（Lauri Markkanen）防守溫班亞瑪時還被弄傷，終場以13分之差輸球。

溫班亞瑪全場23投13中，其中三分球14投6中，得到34分7籃板3阻攻，他近10戰場均投進3.8顆三分球，命中率37.4%。菜鳥後衛卡瑟爾（Stephon Castle）攻下平生涯新高的24分；爵士則以喬治（Keyonte George）26分7助攻表現最佳。

馬刺拉出一波4連勝，以10勝8敗登上西區第10。馬刺代理總教練強森（Mitch Johnson）賽後稱讚卡瑟爾，「他是一位成熟的年輕球員，不斷以各種方式證明已準備好了。他會繼續再一些失誤中成長和學習，但他在比賽內展現的自信和態度一直很堅定。」

Victor Wembanyama tonight



• 34 points

• 7 rebounds

• 6 THREES



4 straight dubs for the Spurs 🙌🏽 pic.twitter.com/0O0Ek1w3e0 — Bala 💫 (@BalaPattySZN) November 27, 2024

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