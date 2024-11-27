NBA／火箭OT勝灰狼晉季中賽8強 森根曝對戈貝爾比「too small」原因

火箭隊今天在NBA盃賽事中作客灰狼隊，火箭中鋒森根（Alperen Sengun）延長賽尾聲吃掉戈貝爾（Rudy Gobert），還比「too small（太小了）」手勢，終場火箭以117：111擊敗灰狼，以3勝0敗鎖定西區A組第1，晉級NBA盃8強。

本場比賽兩隊你來我往，第四節讀秒階段雙方平手，森根空切上籃挨戈貝爾火鍋，比賽進入延長賽。

不過火箭在延長賽打出11：0攻勢，包含森根面對戈貝爾防守時，轉身鉤射命中。森根成功復仇後幾乎鎖定比賽勝利，他也開心比出「too small」手勢慶祝。

SENGUN COOKED THAT BUM RUDY GOBERT TO ICE THE GAME AND HIT HIM WITH THE TOO SMALL 😂😂😂 pic.twitter.com/AQDYBabUfF — Hater Report (@HaterReport_) November 27, 2024

森根繳出22分10籃板11助攻的大三元，還有3抄截3阻攻。主控范弗利特（Fred VanVleet）得到27分11助攻8籃板，布魯克斯（Dillon Brooks）砍進22分，湯普森（Amen Thompson）也拿下15分8籃板4抄截3阻攻的全能數據。

灰狼部分，愛德華（Anthony Edwards）攻下29分10籃板，藍道（Julius Randle）有21分6籃板，戈貝爾只拿下5分，但抓了16個籃板。

申京賽後解釋「too small」手勢只是當下情緒反應，，「我想為球隊帶來更多動力。今天我真的很想贏，我想在進攻和防守做所有能做的，這正是我們全隊今晚做到的。」

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