NBA／火箭OT勝灰狼晉季中賽8強 森根曝對戈貝爾比「too small」原因

火箭隊今天在NBA盃賽事中作客灰狼隊,火箭中鋒森根(Alperen Sengun)延長賽尾聲吃掉戈貝爾(Rudy Gobert),還比「too small(太小了)」手勢,終場火箭以117:111擊敗灰狼,以3勝0敗鎖定西區A組第1,晉級NBA盃8強。

本場比賽兩隊你來我往,第四節讀秒階段雙方平手,森根空切上籃挨戈貝爾火鍋,比賽進入延長賽。

不過火箭在延長賽打出11:0攻勢,包含森根面對戈貝爾防守時,轉身鉤射命中。森根成功復仇後幾乎鎖定比賽勝利,他也開心比出「too small」手勢慶祝。

SENGUN COOKED THAT BUM RUDY GOBERT TO ICE THE GAME AND HIT HIM WITH THE TOO SMALL 😂😂😂 pic.twitter.com/AQDYBabUfF