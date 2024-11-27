NBA／杜蘭特、比爾歸隊太陽止敗 湖人又是崩在第三節

近期苦吞5連敗的太陽隊，今天在與湖人隊的NBA盃賽事中迎回雙星杜蘭特（Kevin Durant）、比爾（Bradley Beal），兩人也攜手攻下49分，加上布克（Devin Booker）也有26分進帳，最終太陽就以127：100輕取湖人，終止5連敗，湖人則是苦吞3連敗。

開季前9場比賽一度拿下8勝的太陽，在11月初開始陸續爆發傷兵問題，包括杜蘭特、比爾前後進入傷兵名單，在少了兩大球星的情況下，太陽陣容也變得相對不穩定，導致在過去7場比賽吞下6敗，包括近期苦吞5連敗。

不過在今天與湖人的NBA盃賽事中，太陽總算迎回杜蘭特和比爾，首節比爾就與艾倫（Grayson Allen）輪番開砲，幫助太陽取得6分領先，第二節杜蘭特也加入搶分行列，他與比爾在上半場打完各都拿下14分，但湖人戴維斯（Anthony Davis）表現不遑多讓，有17分進帳，幫助湖人上半場打完追到僅剩2分差距。

比爾今天和KD一起歸隊，太陽三巨頭合體擊敗湖人。 路透

但易籃後湖人狀態卻急轉直下，單節僅有18分進帳，連續兩場比賽在第三節得分都不到20分，反觀太陽在布克一人就拿下11分，且團隊攻勢也是多點開花下，第三節打完已經領先達到20分之多，讓勝負提前底定，而湖人最終不僅以27分差距吞下敗仗，還在第四節最後1分鐘，發生中鋒海斯（Jaxson Hayes）在灌籃時無碰撞受傷退場的狀況，對於禁區人手短缺的湖人來說無疑是雪上加霜。

太陽今天全隊5人得分上雙，其中「三巨頭」杜蘭特23分、6助攻，布克26分、10助攻，比爾23分，幫助太陽擺脫近期連敗低潮，至於湖人則以戴維斯拿下25分、15籃板、5助攻、4阻攻最佳，詹姆斯則有18分、10助攻、8籃板，不過下半場雙星體能明顯下滑，成為湖人吞敗主因。

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