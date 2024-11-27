NBA／湖人羅素有意歸化打洛杉磯奧運 遭立陶宛男籃打槍
湖人隊主力控衛羅素（D'Angelo Russell）先前表達有意歸化立陶宛國家隊，參加2028年洛杉磯奧運，但立陶宛男籃澄清，目前沒有相關規劃。
據外媒《Basket News》報導，羅素有意效力立陶宛男籃的消息來自公牛隊立陶宛裔新秀布澤利茲（Matas Buzelis），他雙親拜訪立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）時提案。
羅素的妻子有立陶宛血統，這是他取得公民身份的可能方法之一，他也在社群轉發相關消息並表態，「讓這件事發生吧！」
不過立陶宛國家隊近日提到，沒有與羅素進行過討論和啟動歸化程序，籃協主席巴爾席納斯（Mindaugas Balciunas）直言，國家隊希望靠本土球員爭取佳績，且歸化問題超出籃球範圍，是法律問題。
立陶宛國籍法規定，外國人只有在特殊情況獲總統批准下，才能取得公民身分，羅素沒理由適用，立陶宛籃協也沒啟動程序。
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