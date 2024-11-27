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NBA／柯瑞坐板凳看勇士被逆轉 柯爾解釋：希望他最後有體力
勇士隊昨天浪費最多18分領先，以120：128不敵籃網隊，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）使用柯瑞（Stephen Curry）的方式受到質疑，他賽後受訪時也做出解釋。
勇士本季陣容深度充足，柯瑞場均上場時間僅29.7分鐘。他昨天第3節剩4分33秒時下場休息，當時勇士領先9分，不過當他第4節剩7分29秒回到場上時，籃網已靠著25：11攻勢扭轉戰局，柯瑞回到場上後，也無法幫勇士要回勝利。
柯瑞全場只打29分鐘就砍進28分，柯爾保守調度被視為輸球原因，他受訪時解釋，「我們通常會將柯瑞上場時間控制在32分鐘左右，上半場我們給他一段不錯的休息時間，因為當時替補陣容表現很好。」
「我不喜歡讓他打滿整個第4節，希望讓他在最後階段保持體力。因此我們能讓他最後8分鐘再上場，我會覺得很不錯，但當時籃網已火力全開，而我們無法阻止」柯爾說。
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