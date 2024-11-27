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NBA／字母哥因膝傷缺陣 里拉德狂轟37分率公鹿險勝熱火
公鹿隊今天在NBA盃作客熱火隊，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因左膝腫脹缺陣，不過里拉德（Damian Lillard）挺身而出，狂轟37分12助攻，幫助公鹿以106：103險勝熱火。
里拉德首節就火力全開攻進17分，公鹿上半場一路壓制熱火，取得14分領先。不過熱火第三節後半段展開反撲，打出20：5攻勢，追到只有5分落後。
末節戰況拉鋸，最後30秒熱火洛齊爾（Terry Rozier）投進三分球，追到1分差，公鹿隨後進攻又超時，但熱火赫洛（Tyler Herro）三分球沒進，公鹿普林斯（Taurean Prince）2罰全中，洛齊爾最後一擊大號三分沒中，遺憾輸球。
里拉德本場單核帶隊，全場17投10中，其中三分球13投8中，罰球9投全進，拿到37分12助攻。熱火則以「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）拿下23分5助攻表現最佳。
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