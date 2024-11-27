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NBA／國王德羅展和萊爾斯成傷兵 簽老將前鋒克勞德應急

聯合新聞網／ 綜合報導
克勞德。 路透
克勞德。 路透

國王隊休賽季透過先簽後換得到球星德羅展（DeMar DeRozan），但本季戰績不如預期，如今傳出與34歲前鋒克勞德（Jae Crowder）達成協議，預計明天作客灰狼隊比賽就能上場。

國王本季除有磨合問題外，也受到不少傷病影響，前鋒萊爾斯（Trey Lyles）遭遇右小腿拉傷，將至少缺席3到4周，德羅展則是下背部肌肉發炎，將缺席明天對灰狼的比賽。

克勞德近年是一名綠葉型球員，職業生涯陸續效力獨行俠、塞爾蒂克、騎士、爵士、灰熊、太陽和公鹿隊，場均有9.3分4.2籃板；上季效力公鹿，出賽50場，平均得到6.2分3.2籃板，三分球命中率34.9%。

國王上季在附加賽先擊敗勇士隊，但第2戰不敵鵜鶘隊，無緣季後賽。本季戰績目前為8勝10敗，暫居西區第12。

Jae Crowder 國王

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