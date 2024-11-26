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NBA／莫蘭特復出帶隊輕取拓荒者 主場再度響起「我們要河村」

聯合新聞網／ 綜合報導
莫蘭特。 路透
莫蘭特。 路透

灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）因傷缺席8場，今天面對拓荒者隊重返陣容，帶隊以123：98輕鬆取勝，他賽後直呼自己打得不錯。

莫蘭特第二節上演暴扣宣告強勢回歸，上半場就豪取20分6助攻，幫助灰熊領先7分。第三節拓荒者威廉斯（Robert Williams III）和葛蘭特（Jerami Grant）接連傷退，灰熊趁勢將分差擴大到17分。

末節灰熊持續擴大比分，灰熊主場球迷高喊「我們要河村勇輝！」比賽時間剩3分43秒時河村登場，現場球迷瘋狂歡呼，河村1投0中未得分，傳出1次助攻。

莫蘭特全場得到22分11助攻，傑克森有21分6籃板3阻攻，艾爾達瑪（Santi Aldama）拿下13分17籃板。莫蘭特賽後受訪時談到身體狀況，「感覺很棒，我也打得很不錯。我在復建過程中保持節奏，確保在場上能進入狀態。」

灰熊前鋒克拉克（Brandon Clarke）盛讚莫蘭特的領導力，「和莫蘭特一起打球，要隨時做好準備，確保雙手隨時接到球。他知道如何找到隊友，讓我們的進攻運轉起來，他讓每場比賽都變得很有趣。」

Ja Morant 拓荒者 河村勇輝 灰熊

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