NBA／柯瑞神準外線無用 勇士18分領先遭「背靠背」籃網翻盤
勇士隊今天在主場迎戰籃網隊，第三節一度領先18分，不過卻被籃網上演大逆轉，終場以120：128輸球，排名降至西區第2。
籃網今天背靠背出賽，西蒙斯（Ben Simmons）和中鋒克萊克斯頓（Nic Claxton）都缺陣，勇士第二節狂轟37分，第三節更一度領先18分，但籃網暫停回來後大反撲，打出19：6攻勢，以5分落後結束三節。
末節開局籃網後衛施羅德（Dennis Schroder）連得8分，超前比數，籃網在他的帶領下一路壓制勇士，比賽時間剩1分鐘，瓦特佛（Trendon Watford）投進3分球讓比賽失去懸念，籃網客場背靠背先後擊敗國王和勇士，站上東區第8。
施羅德全場得到31分7助攻，湯瑪斯（Cam Thomas）攻下23分，威廉斯（Ziaire Williams）有19分9籃板。
勇士方面，柯瑞（Stephen Curry）達成生涯3800顆三分球里程碑，全場外線16投8中，拿下28分7助攻。維金斯（Andrew Wiggins）砍進全隊次高的18分，穆迪（Moses Moody）板凳上場16分鐘就得到15分。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言