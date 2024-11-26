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NBA／柯瑞神準外線無用 勇士18分領先遭「背靠背」籃網翻盤

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(左)、施羅德(右)。 法新社
柯瑞(左)、施羅德(右)。 法新社

勇士隊今天在主場迎戰籃網隊，第三節一度領先18分，不過卻被籃網上演大逆轉，終場以120：128輸球，排名降至西區第2。

籃網今天背靠背出賽，西蒙斯（Ben Simmons）和中鋒克萊克斯頓（Nic Claxton）都缺陣，勇士第二節狂轟37分，第三節更一度領先18分，但籃網暫停回來後大反撲，打出19：6攻勢，以5分落後結束三節。

末節開局籃網後衛施羅德（Dennis Schroder）連得8分，超前比數，籃網在他的帶領下一路壓制勇士，比賽時間剩1分鐘，瓦特佛（Trendon Watford）投進3分球讓比賽失去懸念，籃網客場背靠背先後擊敗國王和勇士，站上東區第8。

施羅德全場得到31分7助攻，湯瑪斯（Cam Thomas）攻下23分，威廉斯（Ziaire Williams）有19分9籃板。

勇士方面，柯瑞（Stephen Curry）達成生涯3800顆三分球里程碑，全場外線16投8中，拿下28分7助攻。維金斯（Andrew Wiggins）砍進全隊次高的18分，穆迪（Moses Moody）板凳上場16分鐘就得到15分。

Stephen Curry 勇士 籃網

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