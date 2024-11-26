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NBA／活塞後衛艾維拋投絕殺暴龍 主帥讚：沒幾個人能守住他
活塞隊今天在主場迎戰暴龍隊，靠著22歲後衛艾維（Jaden Ivey）絕殺拋投，以102：100險勝，賽後戰績8勝11敗，排在東區第9。
雙方上半場戰成48：48平手，第三節尾聲暴龍打出8：1攻勢，帶著8分領先進入決勝節。活塞末節展開反撲，最後3分鐘終於追平，比賽時間剩22秒活塞握有球權，艾維持球強行切入，拋投命中，完成絕殺。
艾維全場13投10中，攻下25分8助攻，中鋒杜倫（Jalen Duren）得到13分12籃板。暴龍以巴恩斯（Scottie Barnes）拿下31分14籃板7助攻表現最佳。
活塞總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）賽後談到艾維的絕殺：「當球在他手中且有進攻空間時，這聯盟沒幾個人能防住他，那就是他平常在練習的投籃。」
艾維受訪時回憶絕殺前的暫停，「太瘋狂了，教練畫戰術時告訴我，球會到我手上，讓我執行最後一擊，當時我一直在和耶穌祈禱，他給了我力量。」
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