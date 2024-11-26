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NBA／前三節僅拿58分 魔術末節大反撲黃蜂收3連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
魔術今天以F・華格納拿下21分、7助攻、4抄截表現最佳。 路透
魔術今天以F・華格納拿下21分、7助攻、4抄截表現最佳。 路透

近況火熱的魔術隊今天出戰黃蜂隊的比賽中，前三節出現進攻斷電的狀況，合計僅拿下58分，不過末節卻單節狂飆6顆三分球、拿下37分，最終以95：84逆轉黃蜂，收下3連勝。

在過去9場比賽已經拿下8勝的魔術，可以說是東區近期最火熱的球隊之一，其中除了F・華格納（Franz Wagner）打出全明星等級的身手外，多點開花的攻勢也成為他們在缺少了一哥班凱羅（Paolo Banchero）的情況下仍能勝多敗少的關鍵。  

不過在今天作客黃蜂的比賽中，魔術的進攻卻出現嚴重熄火的狀況，在前三節賽事中魔術就有兩節得分不到20分，前三節打完僅拿下58分，所幸地主黃蜂進攻手感也不佳，前三節打完魔術僅以4分差距落後。

但末節魔術諸將手感突然回溫，尤其是替補上陣的艾薩克（Jonathan Isaac）在該節就投進3顆三分球，包括他在內魔術該節共投進6顆三分球，單節打出37：22的攻勢，最終魔術也以11分差距逆轉勝出，近10場比賽拿下9勝。

魔術今天以F・華格納拿下21分、7助攻、4抄截表現最佳，儘管先發中僅有他1人得分上雙，但替補席上包括艾薩克、M．華格納、安東尼（Cole Anthony）、布萊克（Anthony Black）四人得分上雙，且四人合力砍進8顆三分球，成為魔術今天逆轉關鍵。 

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