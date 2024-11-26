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NBA／太陽5連敗後雙星回歸救火 杜蘭特、比爾明天復出

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
比爾(左)、杜蘭特(右)有機會在明天歸隊。 美聯社
比爾(左)、杜蘭特(右)有機會在明天歸隊。 美聯社

在近期苦吞5連敗後，太陽隊今天傳出陣中兩大球星杜蘭特（Kevin Durant）、比爾（Bradley Beal）即將在明天的NBA盃出戰湖人隊的比賽歸隊的消息，可望幫助球隊終止近期的連敗低潮。

今年開季前9場比賽一度拿下8勝的太陽，在本月初開始卻陸續爆發傷病問題，包括杜蘭特與比爾兩大球星雙雙因為小退傷勢進入傷兵名單，僅能由布克（Devin Booker）一人獨挑大樑，這也讓太陽在過去5場比賽接連吞敗。

不過今天傳出杜蘭特與比爾在過去幾天已經都投入完整訓練，比爾表示，「這是我們球隊第一重要的事情，那就是如何保持健康，如果能做到這點，我們就知道自己能做到什麼事情，所以這是首先必須確保的。我們都知道自己的能耐，但我們必須努力去證明這一點然後維持出賽，現在我們必須從我們離開的地方重新開始，在這個新的賽季邁開真正的步伐。」

杜蘭特與比爾今年開季狀況都相當不錯，其中36歲的杜蘭特更繳出一張平均27.6分、6.6籃板、投籃命中率5成33、三分球命中率4成29的亮眼數據，在他本季出賽的9場比賽中太陽也拿下8勝，至於比爾表現也不遑多讓，有平均17.8分、4籃板和3.7助攻。

兩人的歸隊也將能讓近期表現起伏相當大的布克獲得喘息和調整空間，比爾在談到自己的身體狀況時說：「我確實感覺好多了，這絕對是一次良好的復健過程，現在我和杜蘭特感覺都很好，也對於明天的比賽感到興奮。」

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