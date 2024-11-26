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NBA／火箭范弗利特開噴場上所有裁判 聯盟重罰160萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
火箭范弗利特(左)。 美聯社
火箭范弗利特(左)。 美聯社

火箭隊前天爆冷不敵拓荒者隊，比賽尾聲當家控衛范弗利特（Fred VanVleet）情緒失控，謾罵每位裁判，聯盟今天宣布罰他5萬美元（約160萬新台幣）。

火箭末節讀秒階段落後拓荒者3分，范弗利特以失去平衡的姿勢投三分球，球沒進且沒獲得哨音，范弗利特開始向裁判溝通。

隨後范弗利特發球時被裁判抓進攻犯規，他對此感到不滿，依序點名每位裁判「你這個混蛋（bitch）」，范弗利特也因此被驅逐出場。

主裁判柯克蘭（Courtney Kirkland）賽後承認漏吹拓荒者犯規，「防守球員確實與范弗利特臀部發生接觸，應該判犯規。這犯規應該是2次罰球，而不是三分球投籃犯規。」

火箭 范弗利特

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