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NBA／主力前鋒威廉斯因傷整季報銷 黃蜂禁區戰力告急

聯合新聞網／ 綜合報導
黃蜂威廉斯整季報銷。 路透
黃蜂威廉斯整季報銷。 路透

黃蜂隊今天再度傳出壞消息，主力前鋒威廉斯（Grant Williams）因右膝前十字韌帶和半月板韌帶撕裂，確定本季報銷。

威廉斯昨天對陣公鹿隊第4節時切入，收球墊步後右膝折到，隨後痛苦倒地示意教練換人。《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，威廉斯右膝前十字韌帶、半月板及附近其他韌帶撕裂，本季確定報銷。

威廉斯今年出賽16場，平均出戰29.9分鐘，拿下10.4分5.1籃板，是球隊禁區主力。

黃蜂本季內線傷兵頻傳，M.威廉斯（Mark Williams）和牙買加籍中鋒理查茲（Nick Richards）都在傷兵名單內，長人剩下39歲老將吉布森（Taj Gibson）。領雙向合約的中鋒迪亞巴特（Moussa Diabate）成為禁區支柱，11月場均出賽20.5分鐘，拿下3.8分9.5籃板1.0阻攻。

黃蜂

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