NBA／主力前鋒威廉斯因傷整季報銷 黃蜂禁區戰力告急

面對過去兩季都無法攻克的金塊大軍，即便對方本季狀況起伏甚大，但主場作戰的湖人還是被對手一節打爆，只能「無語問蒼天」。 昨天才在達拉斯吞下近4戰內第3敗的金塊，今天上半場比賽雖然繳出超過5成命中率

2024-11-24 15:48