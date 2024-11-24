NBA／小皮本在公牛主場飆新高30分 一數據創父親後首見
曼菲斯灰熊儘管受到傷兵影響，但靠著落選秀小皮本（Scotty Pippen Jr.）在老爸退休球衣的芝加哥公牛主場攻下生涯新高30分，率隊以142比131擊敗對手，收下近4戰第3勝。
客場作戰的灰熊表現不俗，第三節中段以91比84領先時，靠著小皮本連續送出2次助攻給赫夫（Jay Huff）、肯納德（Luke Kennard）砍進三分彈，將差距擴大到雙位數，從此到比賽結束前，公牛僅2度將落後差距縮小到個位數。
「天下第二人」皮本（Scottie Pippen）之子小皮本今天先發出賽31分鐘，全場繳出16投13中的超高命中率，攻下生涯新高30分，外帶10助攻，如願在老爸退休球衣的公牛主場聯合中心打出代表作。
此外更神巧合的是，上一次在公牛主場至少拿到25分8助攻且命中率達8成的球員，正好就是小皮本的父親皮本。皮本在1995年11月15日對騎士一戰中，9投8中拿下27分8助攻。
現年24歲的小皮本本季表現超乎預期，他在11月9日頂替受傷的明星後衛莫蘭特（Ja Morant）首度先發就繳出大三元成績單，至今8場先發平均攻下13.5分、5助攻，投籃命中率高達47%。
小皮本在2022年選秀會上落選，接著加入洛杉磯湖人的發展聯盟，儘管2023-24年賽季，他在南灣湖人繳出平均21分、6助攻和4.8籃板的成績，依舊被多數NBA球隊忽視。
正當小皮本準備到海外發展時，他在今年1月接獲灰熊提供一份雙向合約，這也意味著他終於有機會站上NBA殿堂；賽季末灰熊因傷人手短缺，小皮本也獲得21場出賽機會，其中16場先發。
就在2024-25年NBA賽季開打前，小皮本獲得灰熊一份4年960萬美元（約新台幣3.15億元）的正式合約，開啟他這個賽季的灰姑娘傳奇。
小皮本接受媒體訪問時曾無奈地說：「我的名字有時會幫到我、有時也會傷到我，很多人看到我就想到我父親，這對球星二代會有誤解，認為我可能不夠努力，或者不值得擁有那些機會。」
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