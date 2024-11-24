NBA／真剋星！金塊只花一節擊潰湖人 近14次對戰奪13勝

面對過去兩季都無法攻克的金塊大軍，即便對方本季狀況起伏甚大，但主場作戰的湖人還是被對手一節打爆，只能「無語問蒼天」。

昨天才在達拉斯吞下近4戰內第3敗的金塊，今天上半場比賽雖然繳出超過5成命中率，但仍處於落後局面；沒想到經過一個中場休息，世界風雲變色。

湖人整節團隊命中率低至25%，與上半場判若兩隊，反觀金塊在波特（Michael Porter Jr.）獨拿13分的帶動下，搭配約柯奇（Nikola Jokic）與華森（Peyton Watson）也合拿16分，以將近7成的投籃命中率殺出37比15的猛烈攻勢，一口氣擊潰紫金軍團。這股氣勢延續到第四節，湖人毫無招架之力，最多落後達29分，讓金塊以127比102大勝而歸，湖人也吞下2連敗。

Jokić always puts on a show 🤩



💥 34 PTS

💥 13 REB

💥 8 AST

💥 A Nuggets W pic.twitter.com/m0mbiqMAB8 — NBA (@NBA) 2024年11月24日

約柯奇持續造成湖人防守端巨大壓力，20投12中攻下34分13籃板8助攻2抄截；波特依舊讓對方無解，15投10中包含4記三分球，拿下24分11籃板4助攻。

布勞恩（Christian Braun）7投全中貢獻16分3助攻，穆雷（Jamal Murray）14分5籃板5助攻；就連替補的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）都對前東家送出14分11助攻7籃板的全能數據。

據統計，加上這場失利，湖人包含季後賽在內近期14次面對金塊，輸了其中13場，唯一一場勝利還在2022年12月17日，該場比賽人還在洛城的衛斯特布魯克拿到大三元。

「我們第三節鬆懈了。金塊打得更加強硬，而我們欠缺反擊力道，這場比賽就是這樣。」八村壘賽後表示。

戴維斯（Anthony Davis）面對金塊這個天生剋星再度打得荒腔走板，19投僅6中拿到本季新低14分，雖然有10籃板3抄截2阻攻表現，但在進攻端還是無法有效抗衡金塊高大陣容。

詹姆斯（LeBron James）賽後直接離開拒絕採訪，他17投7中得到18分7助攻6籃板3抄截，出現6次失誤。此戰也是詹姆斯生涯第1500場拿到兩位數得分，歷史上僅次於賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的1509場。

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