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NBA／史上第3年輕50分10助攻 小鮑爾輸球耿耿於懷

中央社／ 台北24日電
小鮑爾(左)狂轟生涯新高50分，還外帶10助攻。 美聯社
小鮑爾(左)狂轟生涯新高50分，還外帶10助攻。 美聯社

夏洛特黃蜂明星後衛小鮑爾（LaMelo Ball）今天狂轟生涯新高50分，還外帶10助攻，可惜不敵密爾瓦基公鹿雙星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、里拉德（Damian Lillard）的發揮，黃蜂最後以119比125吞敗。

年僅23歲的小鮑爾今天在主場出賽逼近40分鐘，飆進生涯新高50分，另外還有10助攻、5籃板，米勒（Brandon Miller）也挹注32分、11籃板，然而公鹿共有5名球員得分達到雙位數，尤其雙星安戴托昆波、里拉德合攻63分，導致黃蜂最後以6分之差吞敗。

身為2020年選秀探花，小鮑爾在新秀賽季即展現高天賦，並順利贏得年度新人王頭銜，甚至在2022年入選NBA明星賽，不過近年飽受傷勢困擾，所幸小鮑爾本季帶著健康身體征戰NBA賽場，今天更締造黃蜂隊史繼前球星華克（Kemba Walker）後，再有球員突破50分大關。

不過數據顯示，小鮑爾也成為華克之後，黃蜂隊史第2位單場飆50分卻吞敗的球員。華克曾在2016年對爵士一戰轟進52分。此外值得一提的是，小鮑爾也創下聯盟史上第3年輕單場至少50分10助攻的紀錄，僅次於波特（Kevin Porter Jr.）和詹姆斯（LeBron James）。

賽後對於輸球耿耿於懷，小鮑爾在接受訪問時透露，與華克的關係不錯，「他絕對是我的好兄弟，總是提供幫助、關心別人，無論在領導球隊還是其他方面，他付出很多額外的努力。」

NBA二年級生米勒則提到，小鮑爾一如既往地帶領著所有人，讓大家在正確的位置發揮，「他提升每個人的信心，激勵所有球員拚盡全力贏下比賽，雖然最後未能如願搶勝，但我們將繼續努力爭取更多勝利」。

22歲的黃蜂米勒和23歲的小鮑爾「背靠背」各攻破30分，成為史上第2年輕的組合，僅次於雷霆的杜蘭特（Kevin Durant）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。

谷底翻身的公鹿可說是報了先前1分之差飲恨黃蜂的一箭之仇，最近7場比賽拿下6勝，戰績提升到8勝9敗，排名挺進東區第5。

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