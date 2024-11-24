NBA／柯瑞低迷！勇士末節嚴重熄火 溫班亞瑪回歸助馬刺3連勝
因輕微膝傷休兵3場的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在今天主場對勇士的比賽中回歸，繳出23分9助攻7籃板3阻攻的表現，搭配巴恩斯（Harrison Barnes）面對「前東家」在關鍵時刻適時建功，馬刺扭轉前三節最多落後17分的劣勢，第四節攻守完全壓制對手，後來居上以104比94拿下3連勝，同時也中止勇士的2連勝。
勇士在第四節初還掌握10分領先優勢，但從比賽剩下6分38秒到1分46秒將近5分鐘時間，勇士進攻完全熄火，竟然只拿下1分，反被馬刺轟出11比1的攻勢；隨後巴恩斯獨拿5分，徹底毀滅勇士的反撲希望。
巴恩斯此戰8投7中，高效率拿到22分8籃板；新秀卡瑟爾（Stephon Castle）則進帳19分3籃板3助攻。保羅（Chris Paul）則有9分7助攻3籃板2阻攻。
整個第四節勇士的投籃命中率跌到慘不忍睹的21.1%，總共只得到13分。柯瑞（Stephen Curry）手感欠佳，16投僅5中，只獲得14分7籃板5助攻；勇士陣中以維金斯（Andrew Wiggins）的20分為最高，然而他在第四節僅靠罰球拿到2分，
「背靠背」連續客場作戰的勇士顯得疲憊不堪，全場三分球47投13中，成了先盛後衰的關鍵因素之一。勇士結束連勝後，目前以12勝4敗和雷霆並列西區第一。
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