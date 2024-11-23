快訊

12強Live／5局上林立安打發威加日本投手免費送分 中華3:4落後

金馬61／《鬼才之道》2金到手！得獎名單不斷更新

金馬紅毯／「2主持人」混亂出包乾笑 尷尬畫面全都播

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／約柯奇回歸大三元金塊仍落敗 馬龍：不能只想依賴他

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇回歸又拿大三元。 路透社
約柯奇回歸又拿大三元。 路透社

金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）在因個人因素缺席3場比賽後重新回歸，不過金塊面對沒有唐西奇（Luka Doncic）坐鎮的獨行俠，依然陷入苦戰，下半場之初一度落後多達24分。儘管在約柯奇的帶領之下在比賽後段硬是超前比分，但獨行俠在最後時刻發動一波11比2的攻勢，以123比120客場拿下勝利。

約柯奇拿下33分17籃板10助攻，完成生涯第137次大三元，距離史上第3的魔術強森僅差1次。雖然約柯奇如此賣力，金塊還是吞下近4場比賽以來的第3敗。

「比賽勝負從來都不是只取決於最後5分鐘，上半場我們打得實在太差勁了。有時候當你要花費太多精力試圖重新找回比賽狀態時，你就沒有足夠的能量去跨越那道難關。」金塊主帥馬龍（Michael Malone）表示。

同樣地，馬龍也認為其他球員必須更挺身而出，不能只想依賴約柯奇的神通廣大。「很多人可能鬆一口氣，因為約柯奇回來了。他們希望超人回來可以贏得比賽，但事情並非如此，每個人都必須做好自己的工作。」

波特（Michael Porter Jr.）和布勞恩（Christian Braun）都拿下17分，華森（Peyton Watson）15分，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）16分；穆雷（Jamal Murray）狀態依舊低迷，16投僅4中，拿到14分，傳出11次助攻。

獨行俠團隊共7人得分達雙位數。據統計，這是獨行俠連續3場比賽7人得分上雙，是隊史自2016年3月以來首見。

相關新聞

NBA／約柯奇回歸大三元金塊仍落敗 馬龍：不能只想依賴他

金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）在因個人因素缺席3場比賽後重新回歸，不過金塊面對沒有唐西奇（Luka Doncic）坐鎮的獨行俠，依然陷入苦戰，下半場之初一度落後多達24分。儘管在約柯奇

NBA／維金斯狂轟30分 勇士險勝鵜鶘力保西區龍頭

在球隊一哥威廉森（Zion Williamson）歸期持續後延的情況下，鵜鶘今天在主場出戰勇士一度有機會終止連敗，不過勇...

NBA／獨行俠展現戰力深度奪4連勝 主帥：我們團結一致

失去唐西奇（Luka Doncic）的獨行俠，在今天對金塊比賽的最後關頭反而沒有完全仰賴厄文（Kyrie Irving）扛進攻重任，甚至連湯普森（Klay Thompson）都是8投0中的慘澹演出，不

NBA／76人麥肯轟30分瞄準新人王：努力去投進每一球

美國職籃NBA費城76人今天在少了恩比德、喬治2大主力情況下，新秀馬侃撐起大局、轟下30分，展現問鼎新人王氣勢，率隊以1...

NBA／「希臘怪物」飆37分大三元 公鹿6戰5勝重返東區前6

在公鹿跌落谷底之際，能夠仰賴的還是「希臘怪物」！ 安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天主場面對溜馬又轟出37分11助攻10籃板，完成本季第2大三元，也是生涯第47次，帶領

NBA／麥肯30分打出新人王氣勢 雙星缺陣76人仍止5連敗

76人今天在安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）缺陣的情況下於主場出戰籃網，不過陣中兩名年輕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。