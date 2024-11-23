NBA／約柯奇回歸大三元金塊仍落敗 馬龍：不能只想依賴他

金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）在因個人因素缺席3場比賽後重新回歸，不過金塊面對沒有唐西奇（Luka Doncic）坐鎮的獨行俠，依然陷入苦戰，下半場之初一度落後多達24分。儘管在約柯奇的帶領之下在比賽後段硬是超前比分，但獨行俠在最後時刻發動一波11比2的攻勢，以123比120客場拿下勝利。

約柯奇拿下33分17籃板10助攻，完成生涯第137次大三元，距離史上第3的魔術強森僅差1次。雖然約柯奇如此賣力，金塊還是吞下近4場比賽以來的第3敗。

Joker leaves it all on the floor in #EmiratesNBACup action:



33 PTS

17 REB

10 AST



Jokić's 5th-straight triple-double and 137th of his career! pic.twitter.com/kbpqbxT8Xd — NBA (@NBA) 2024年11月23日

「比賽勝負從來都不是只取決於最後5分鐘，上半場我們打得實在太差勁了。有時候當你要花費太多精力試圖重新找回比賽狀態時，你就沒有足夠的能量去跨越那道難關。」金塊主帥馬龍（Michael Malone）表示。

同樣地，馬龍也認為其他球員必須更挺身而出，不能只想依賴約柯奇的神通廣大。「很多人可能鬆一口氣，因為約柯奇回來了。他們希望超人回來可以贏得比賽，但事情並非如此，每個人都必須做好自己的工作。」

波特（Michael Porter Jr.）和布勞恩（Christian Braun）都拿下17分，華森（Peyton Watson）15分，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）16分；穆雷（Jamal Murray）狀態依舊低迷，16投僅4中，拿到14分，傳出11次助攻。

獨行俠團隊共7人得分達雙位數。據統計，這是獨行俠連續3場比賽7人得分上雙，是隊史自2016年3月以來首見。

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