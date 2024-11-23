NBA／76人麥肯轟30分瞄準新人王：努力去投進每一球

費城76人今天在少了安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）2大主力情況下，新秀麥肯（Jared McCain）撐起大局、轟下30分，展現問鼎新人王氣勢，率隊以113比98擊敗布魯克林籃網，終止5連敗。

來自杜克大學的20歲後衛麥肯在今年選秀會首輪第16順位獲得76人青睞，在球隊人手不足情況下，馬侃獲得重用，並開創新得分點，展現出色外線投射能力與對比賽理解能力，日前對戰聯盟龍頭的克里夫蘭騎士，更曾繳出34分、10次助攻，成為76人賽季最佳驚喜。

MCCAIN & MAXEY 2ND HALF TAKEOVER 🔥



Jared McCain: 30 PTS (21 in 2H), 6 3PM

Tyrese Maxey: 26 PTS (16 in 2H), 5 AST, 4 STL



The pair scored 37 of the @sixers 60 2nd half points in the #EmiratesNBACup win 🏆 pic.twitter.com/j5BpNZ1bpi — NBA (@NBA) 2024年11月23日

76人今天在主場迎戰籃網，馬侃再度挺身而出，轟下30分，包括6顆三分球，連續7場至少進帳20分，而他連8場至少投進3顆三分球，則締造隊史紀錄。

麥肯場均得分15.6分、三分命中率41%，也讓他與洛杉磯湖人23歲大齡菜鳥肯奈特（Dalton Knecht），都被外界視為本季新人王熱門。

談到今天表現，麥肯表示：「我真的就是努力去投進每一球。」對於爭奪新人王，麥肯也自信地說，奪得年度新人王絕對是他目標之一。

76人賽前以2勝12敗在東區墊底，本季「3巨頭」僅合體1場，馬克西（Tyrese Maxey）才在21日對戰曼菲斯灰熊比賽歸隊，卻又傷了喬治，而安比德也因左膝傷勢缺席今天對戰籃網的比賽。

美聯社報導，喬治、安比德預計將繼續缺席25日對戰洛杉磯快艇比賽，並在下週重新評估傷勢。

76人今天前3節結束以79比77領先，決勝節轟下34分，而麥肯在末節接管戰局、獨攬14分，與馬克西聯手擋住籃網反撲，幫助球隊擺脫近期5連敗，76人包括麥肯在內，6人得分雙位數，馬克西拿下26分、外加4籃板、5助攻。

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