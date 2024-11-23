NBA／「希臘怪物」飆37分大三元 公鹿6戰5勝重返東區前6
在公鹿跌落谷底之際，能夠仰賴的還是「希臘怪物」！
安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天主場面對溜馬又轟出37分11助攻10籃板，完成本季第2大三元，也是生涯第47次，帶領公鹿以129比117力壓對手，搶下3連勝。
公鹿開季前10戰苦吞8敗，戰績一度聯盟墊底，不過近期6場比賽拿下5勝，「字母哥」無疑是扮演致勝功臣，他在這6場比賽中場均得到33.7分10.8籃板8.2助攻，投籃命中率高達62.3%。
里拉德（Damian Lillard）此戰也有24分13助攻5籃板進帳，寫下本季個人助攻單場新高；板凳席上的波提斯（Bobby Portis）和崔蘭特（Gary Trent Jr.）也有適時貢獻，前者拿到17分7籃板，崔蘭特命中6記三分球，獨拿18分。
公鹿全場一共轟進17記三分球，且團隊投籃命中率也高達53.3%。挾著這波戰績高峰，公鹿排名也擠進了東區前6名。
溜馬方面，席亞康（Pascal Siakam）得到25分8籃板，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）20分9籃板，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）18分9助攻透，透納（Myles Turner）15分8籃板。
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