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NBA／鵜鶘威廉森腿傷恢復進度緩慢 恐缺席至12月中旬

聯合新聞網／ 綜合外電報導
威廉森持續掛傷號。 路透社
威廉森持續掛傷號。 路透社

紐奧良鵜鶘的「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）生涯至今一直為傷所困，日前他又因左腿股二頭肌受傷連續缺席了7場比賽，如今傳出壞消息，他仍將持續休兵。

根據《ESPN》報導，威廉森的復原進度緩慢，距離回歸賽場恐怕還需要一段時間。相關人士透露，威廉森至少需要4到6週的時間進行恢復，這意味著他可能要缺席至12月中旬，甚至還更久。

威廉森是在11月7日面對騎士隊的比賽中受傷，當時他曾短暫離開後重返賽場，全場砍下29分8籃板4助攻，但隨後就缺席了與魔術隊的比賽，而且檢查確認為左腿股二頭肌拉傷。

本季威廉森僅僅出賽6場，場均拿下22.7分8籃板5.3助攻1.2阻攻；鵜鶘隊顯然對此感到沮喪，特別是球隊高層相信，今年有明顯瘦身後的威廉森有機會打出生涯最佳狀態。

自2019年以狀元之姿加入鵜鶘隊以來，威廉森在400場例行賽中已經缺席了多達210場，傷病成為其職業生涯至今最大的阻礙。

不僅如此，鵜鶘隊本季也面臨嚴重的傷病狀況，導致球隊開季就陷入巨大困境。包括休賽季重要補強墨瑞（Dejounte Murray）在開幕戰就出現手部骨折，其他主力如麥凱倫（CJ McCollum）、瓊斯（Herb Jones）、墨菲（Trey Murphy III）與艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）也先後缺陣，讓球隊陣容難以維持穩定。

目前鵜鶘以4勝12敗的成績在西區排名倒數第2，近期苦吞3連敗，且近10場比賽輸掉了其中9場。

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