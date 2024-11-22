NBA／米勒得分、三分球創新高 聯手小鮑爾寫隊史紀錄
黃蜂歷經延長賽在主場以123比121驚險擊敗活塞，陣中雙衛搭檔小鮑爾（LaMelo Ball）和米勒（Brandon Miller）合力砍下73分，兩人強勢表現也寫下紀錄。
6犯畢業的小鮑爾拿下35分9助攻6籃板，米勒更是26投15中，包含8記三分球，狂砍38分7籃板4助攻4抄截，得分跟三分球都創下生涯新高。根據統計，小鮑爾和米勒成為黃蜂隊史首對同場各拿到至少35分的搭檔。
黃蜂第三節一度拉開20分差，卻在活塞的蠶食之下，逐漸縮小差距，最後更是逼進延長；米勒轟進兩記三分球，個人獨拿8分，幫助黃蜂驚險過關。
賽後談起這場勝利，米勒表示：「主場球迷的支持很無與倫比，我認為我們必須去贏得比賽。我想明天11月22日很棒，我提前祝我自己生日快樂。」
另一方面，黃蜂此戰三分球44投20中，他們已經連續3場比賽至少轟進20記三分球，追平爵士在2021-22年賽季所創下的聯盟第2長紀錄；最長紀錄由塞爾蒂克所保持，他們在2023-24年賽季曾連4場至少砍進20記三分球。
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