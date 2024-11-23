NBA／腰傷缺陣3戰後終於迎來復出 德羅展坦言「不能上場很沮喪」

根據知名記者海恩斯（Chris Haynes）報導，因腰部傷勢缺陣3場比賽後，國王球星德羅展（DeMar DeRozan）將在今天迎來復出，交手快艇。

德羅展在14日對上太陽的比賽僅出場17分鐘，留下2分5籃板3助攻數據，隨後因為腰部緊繃問題缺陣接下來的3場比賽，直到近日能夠與球隊共同練習，迎來復出機會。

「我每年都設定打滿82場的目標，」德羅展在接受採訪時吐露對傷病的無奈，「錯過比賽時，心情真的會很沮喪，比任何事都還要更沮喪，尤其是我覺得我上場就能夠贏球的比賽。只能坐在旁邊觀賽，甚麼都做不了真的很挫折。」

近期國王主力陷入傷病潮，不僅德羅展，長人沙波尼斯（Domantas Sabonis）、超級第六人蒙克（Malik Monk）都因傷缺陣，雖然靠著當家福克斯（De'Aaron Fox）苦苦支撐，但仍以戰績8勝7敗位居西區第9。好在3位傷員康復狀況良好，都逐漸投入賽前訓練中，有望在不久後回歸。

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