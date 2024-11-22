NBA／彷彿電影情節！致命外線送湖人主場首敗 華格納：平常有在練
「他利用自己的技巧，一個後撤步然後投出像彩虹般的弧線。華格納（Franz Wagner）真的很特別，我不騙你，這簡直就像電影情節。」魔術後衛薩格斯（Jalen Suggs）見證隊友上演致勝一擊，賽後忍不住盛讚。
拜戴維斯（Anthony Davis）和詹姆斯（LeBron James）最後6罰僅2中的慘澹罰球表現，湖人已經到手的勝利瞬間消失，反而讓全場攻下37分11助攻6藍板4抄截的華格納搶走所有目光，同時也讓湖人苦吞本季主場首敗。
「我的確時常練習這樣的運球拔起外線出手，你必須為那樣的時刻做好準備。」華格納賽後表示，「這對我們來說是一場很棒的勝利。當他們罰球失手時，我知道我們是落後1、2分，所以就我嘗試去打一波。」
根據統計，華格納成為魔術隊史第3位單場至少拿到35分10助攻的球員，前兩位分別是「一分錢」（Penny Hardaway）和麥格瑞迪（Tracy McGrady）。
在湖人主場被攻破之後，全聯盟只剩騎士和魔術還保持主場全勝。
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