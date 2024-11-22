快訊

看著長大…美籍台商曝薄瓜瓜優點 籲婚後愛護妻子樹立名聲

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／戴維斯兩罰手軟種敗因 詹姆斯：不能全怪罰球

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
AD雖然攻下39分，但關鍵罰球落空讓湖人被準絕殺，詹姆斯賽後也幫他緩頰。 歐新社
AD雖然攻下39分，但關鍵罰球落空讓湖人被準絕殺，詹姆斯賽後也幫他緩頰。 歐新社

湖人隊今天在主場出戰魔術隊的比賽中，在第四節中段還一度保持領先，不過比賽最後3分40秒湖人卻出現8罰僅2中的狀況，包括戴維斯（Anthony Davis）在倒數18秒的兩罰落空，讓魔術完成逆轉秀，賽後詹姆斯（LeBron James）也直言，一場比賽需進行48分鐘，不能把輸球的任都歸咎於罰球。

湖人今天帶著6連勝在主場迎戰魔術，儘管上半場打完還以7分差距領先對手，不過易籃後狀態卻急轉直下，單節僅攻下21分，也讓魔術有了可趁之機，並在第四節逆轉戰局。

儘管第四節中段湖人靠著詹姆斯的連續三顆三分球再度要回領先，但關鍵時刻團隊卻出現罰球手軟的狀況，里夫斯（Austin Reaves）、詹姆斯與戴維斯在比賽最後8次罰球合計僅命中2球，其中戴維斯4投僅1中，讓魔術最終靠著F．華格納（Franz Wagner）的準絕殺三分球搶下勝利。

湖人今天全場罰球出手26次僅命中17球，其中戴維斯13罰10中雖然不差，但失手的3球卻都出現在最後關鍵時刻，賽後詹姆斯說：「比賽打48分鐘，你不能把輸贏都歸咎在罰球，第三節我們被打了21：29，下半場我們變得太鬆懈，讓對手有機會超前，比賽中總是有很多細節，輸贏不可能只歸咎於一個點，但當然我們罰球確實挺糟糕的，我們應該做得更好。」

而攻下全隊最高39分的戴維斯也說：「這是一場令人沮喪的失利，對我來說更是如此，我不該罰丟那幾球的，這讓我很受挫。」

延伸閱讀

NBA／戴維斯關鍵4罰中1 魔術華格納準絕殺斬斷湖人6連勝

NBA／挖到寶！首輪新秀飆9顆三分球率湖人退爵士收6連勝

NBA／連4場大三元創紀錄 詹姆斯訝異花了22年才達成

NBA／改寫最老連3場大三元紀錄 詹姆斯：不會打到跑不動那天

相關新聞

NBA／戴維斯兩罰手軟種敗因 詹姆斯：不能全怪罰球

湖人隊今天在主場出戰魔術隊的比賽中，在第四節中段還一度保持領先，不過比賽最後3分40秒湖人卻出現8罰僅2中的狀況，包括戴...

NBA／替班凱羅扛起魔術門面 教頭盼華格納打得更不舒服

在球隊一哥班凱羅（Paolo Banchero）因傷缺陣的情況，魔術近期靠著F．華格納（Franz Wagner）的瘋狂...

NBA／唐西奇右手腕拉傷至少缺1周 獨行俠戰力拉警報

達拉斯獨行俠宣佈，當家球星唐西奇（Luka Doncic）因為右手腕拉傷，預計要至少缺席1星期的時間，這對開季至今只有8勝7敗、排西區第11名的獨行俠來說，無疑會是一個考驗。 唐西奇先前因膝傷缺

NBA／彷彿電影情節！致命外線送湖人主場首敗 華格納：平常有在練

「他利用自己的技巧，一個後撤步然後投出像彩虹般的弧線。華格納（Franz Wagner）真的很特別，我不騙你，這簡直就像電影情節。」魔術後衛薩格斯（Jalen Suggs）見證隊友上演致勝一擊，賽後忍

NBA／就是贏不了！巴瑞特轟31分 灰狼作客多倫多苦吞20連敗

多倫多這座城市對於灰狼來說猶如一道結界，只要踏進，基本上都難以找到贏球的機會。今天灰狼一年一度前往暴龍主場踢館，雖然一路廝殺到最後時刻，仍是以105比110飲恨。 根據統計，暴龍已經在多倫多連吞

NBA／戴維斯關鍵4罰中1 魔術華格納準絕殺斬斷湖人6連勝

近期拉出一波6連勝的湖人隊，與近況同樣火熱的魔術隊今天在洛杉磯交手，兩軍也打出一場激烈的拉鋸戰，比賽最後27秒還4分落後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。