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NBA／就是贏不了！巴瑞特轟31分 灰狼作客多倫多苦吞20連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
暴龍連續20年在主場力壓灰狼。 美聯社
暴龍連續20年在主場力壓灰狼。 美聯社

多倫多這座城市對於灰狼來說猶如一道結界，只要踏進，基本上都難以找到贏球的機會。今天灰狼一年一度前往暴龍主場踢館，雖然一路廝殺到最後時刻，仍是以105比110飲恨。

根據統計，暴龍已經在多倫多連吞20敗，上一次贏球已經要追溯到2004年了；期間灰狼曾在2021年客場擊敗暴龍，但該場比賽受疫情影響，並非在多倫多舉行，而是在邁阿密。

暴龍前三節打完取得2分領先，第四節巴瑞特（RJ Barrett）與傷後復出的巴恩斯（Scottie Barnes）聯手攻下21分，加上布徹（Chris Boucher）的適時貢獻，暴龍扭轉一度落後5分的劣勢，在最後時刻勝出。

本季得分領先全隊的巴瑞特，延續絕佳手感，全場14投10中狂轟31分7籃板3助攻3抄截，連兩戰至少都轟進30分；巴恩斯連續缺席11場比賽後重新回歸，拿下17分6助攻，布徹22分，伯爾特（Jakob Poeltl）15分12籃板。

愛德華（Anthony Edwards）獲得26分，其中第四節獨拿10分；麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）22分7籃板3助攻，藍道（Julius Randle）23分9籃板3助攻2抄截。

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