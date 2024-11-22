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NBA／戴維斯關鍵4罰中1 魔術華格納準絕殺斬斷湖人6連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
華格納上演三分逆轉秀，直接終結湖人6連勝。 歐新社
華格納上演三分逆轉秀，直接終結湖人6連勝。 歐新社

近期拉出一波6連勝的湖人隊，與近況同樣火熱的魔術隊今天在洛杉磯交手，兩軍也打出一場激烈的拉鋸戰，比賽最後27秒還4分落後的魔術，靠著湖人戴維斯（Anthony Davis）4罰僅1中，以及F．華格納（Franz Wagner）的關鍵上籃與倒數2.5秒的準絕殺三分球，最終以119：118中斷湖人6連勝。

湖人與魔術在近期都拉出一波6連勝，不過魔術的連勝之旅已經在前一場遭到快艇隊中斷，今天他們則是繼續作客洛杉磯出戰湖人，在上周東區最有價值球員F．華格納上半場就猛轟18分領軍下，魔術與湖人也展開激烈拉鋸，前三節打完還以1分領先。

末節湖人新秀肯奈特（Dalton Knecht）一度連得5分，幫助球隊逆轉戰局，儘管魔術仍是緊咬比分不放，但詹姆斯在關鍵時刻挺身而出，連續命中3顆三分球幫助湖人取得7分領先，但狀況火熱的F．華格納也不遑多讓，在最後2分6秒投進超前比數三分球。

比賽最後階段湖人雙星再度挺身接管戰局，先是詹姆斯在籃下二波進攻得分，隨後他又助攻給戴維斯快攻灌籃，幫助湖人在比賽最後1分鐘取得3分領先，但最後階段戴維斯與詹姆斯6罰僅2中，反讓F．華格納在比賽最後2.5秒投進逆轉比數的三分球，而戴維斯的最後一擊未能碰框，最終魔術就以1分差距險勝湖人，中斷湖人6連勝。

魔術F．華格納今天以26投13中的表現攻下37分外帶11助攻、4抄截，薩格斯（Jalen Suggs）則是砍進5顆三分球拿下23分，至於湖人戴維斯雖然有39分演出，但關鍵時刻的4罰僅1中成為湖人遭逆轉關鍵，至於詹姆斯則有31分、10籃板、7助攻演出。

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