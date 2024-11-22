NBA／不滿內部會議遭外流 安比德怒嗆：洩漏消息的是混蛋

76人當家安比德（Joel Embiid）問題不斷，不久前才因私生活被報導與記者爆發衝突，近日又傳出在球隊會議中遭馬克西（Tyrese Maxey）抨擊遲到行為。而對於內部消息被外人得知，這位大個感到相當不悅，直呼流出者「混蛋」。

據《EPSN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，在18日以89：106輸給熱火後，老將羅瑞（Kyle Lowry）召集球隊展開內部會議。小將馬克西也趁著這個機會，批評安比德每次練習都會遲到，已經影響更衣室氣氛。

消息流出後，安比德也在近日被問及看法。對於如此內部消息被流出，這位2022~23賽季mvp感到相當不滿，直言「洩漏這些消息的人真是混蛋。」不過根據《The Athletic》記者瓊斯（Tony Jones）透露，安比德雖然不滿，但仍然接受指教，「我會變得更好、更到位，這是我接下來的作業。」

事實上，安比德練習遲到早已是「老毛病」，但礙於「球隊老大」的身分，鮮少有人敢提出異議。76人記者威茲曼（Yaron Weitzman）說道：「雖然安比德剛進聯盟就一直是遲到慣犯，但馬克西可能真的是第一位挑戰他的人。」

Maxey might legitimately be the first person in the Sixers org to ever seriously confront Embiid about this stuff, none of which is new. It started when he first came into the NBA (the section from the book excerpt below takes place in 2015) and even in recent years, there have… https://t.co/8O2zmcYSLV pic.twitter.com/tUCNOAWhH6 — Yaron Weitzman (@YaronWeitzman) 2024年11月19日

Joel Embiid’s knee-jerk reaction to shooting is to flop 💀 pic.twitter.com/rFvVracSdc — Basketball Forever (@bballforever_) 2024年11月21日

商品推薦