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NBA／不滿內部會議遭外流 安比德怒嗆：洩漏消息的是混蛋

聯合新聞網／ 綜合報導
76人安比德對於球隊會議被流出感到相當不悅，直呼洩漏消息的人是「混蛋」。 路透社
76人安比德對於球隊會議被流出感到相當不悅，直呼洩漏消息的人是「混蛋」。 路透社

76人當家安比德Joel Embiid）問題不斷，不久前才因私生活被報導與記者爆發衝突，近日又傳出在球隊會議中遭馬克西（Tyrese Maxey）抨擊遲到行為。而對於內部消息被外人得知，這位大個感到相當不悅，直呼流出者「混蛋」。

據《EPSN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，在18日以89：106輸給熱火後，老將羅瑞（Kyle Lowry）召集球隊展開內部會議。小將馬克西也趁著這個機會，批評安比德每次練習都會遲到，已經影響更衣室氣氛。

消息流出後，安比德也在近日被問及看法。對於如此內部消息被流出，這位2022~23賽季mvp感到相當不滿，直言「洩漏這些消息的人真是混蛋。」不過根據《The Athletic》記者瓊斯（Tony Jones）透露，安比德雖然不滿，但仍然接受指教，「我會變得更好、更到位，這是我接下來的作業。」

事實上，安比德練習遲到早已是「老毛病」，但礙於「球隊老大」的身分，鮮少有人敢提出異議。76人記者威茲曼（Yaron Weitzman）說道：「雖然安比德剛進聯盟就一直是遲到慣犯，但馬克西可能真的是第一位挑戰他的人。」

76人 Joel Embiid Maxey 安比德 馬克西

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