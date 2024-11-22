NBA／唐西奇右手腕拉傷至少缺1周 獨行俠戰力拉警報

達拉斯獨行俠宣佈，當家球星唐西奇（Luka Doncic）因為右手腕拉傷，預計要至少缺席1星期的時間，這對開季至今只有8勝7敗、排西區第11名的獨行俠來說，無疑會是一個考驗。
唐西奇先前因膝傷缺席了對雷霆的比賽，之後在對鵜鶘之戰中回歸。唐西奇提到自己是在第一節時候感到不太舒服，但他認為應該無大礙，該場比賽他也拿下全場最高26分。然而後續經過檢查之後，唐西奇還是得面臨休兵情況。
賽程顯示，唐西奇將會缺席面對丹佛金塊、邁阿密熱火、亞特蘭大老鷹和紐約尼克的比賽。根據數計，自2021年開始，在唐西奇缺席的46場比賽中，獨行俠僅取得18勝28敗的成績，勝率不到4成。
達拉斯獨行俠宣佈，當家球星唐西奇（Luka Doncic）因為右手腕拉傷，預計要至少缺席1星期的時間，這對開季至今只有8勝7敗、排西區第11名的獨行俠來說，無疑會是一個考驗。
唐西奇先前因膝傷缺
76人球星喬治（Paul George）昨役對上灰熊再次傷退，經檢查後確定是左膝過度伸展導致挫傷。根據球團宣布，將缺席至少兩場比賽後再行評估。
隨著馬克西（Tyrese Maxey）腿傷回歸，7
灰熊隊今天在主場以117：111擊敗76人隊，灰熊後衛貝恩（Desmond Bane）比賽中向對手馬丁（Caleb Martin）做開槍手勢，引發球迷熱議。
本場比賽是76人三巨頭安比德（Joe
雷霆隊主力長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）、哈特史坦（Isaiah Hartenstein）和威廉斯（Jaylin Williams）都受傷，導致最近幾場都只能打「五小陣容」。看到雷霆禁區戰
鵜鶘隊本季傷兵滿營，今天作客騎士隊，薪水前7高球員全部缺陣，920天沒在NBA登場的控衛裴頓（Elfrid Payton）重返球場並擔任先發，但鵜鶘仍以100：128吞下敗仗。
鵜鶘主將威廉森（
開季狀況一度低迷，但近期止跌回升的公鹿隊，今天於主場出戰公牛隊的比賽中，在上半場打完就領先公牛來到雙位數，儘管第三節團隊...
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