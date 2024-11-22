NBA／唐西奇右手腕拉傷至少缺1周 獨行俠戰力拉警報

達拉斯獨行俠宣佈，當家球星唐西奇（Luka Doncic）因為右手腕拉傷，預計要至少缺席1星期的時間，這對開季至今只有8勝7敗、排西區第11名的獨行俠來說，無疑會是一個考驗。

唐西奇先前因膝傷缺席了對雷霆的比賽，之後在對鵜鶘之戰中回歸。唐西奇提到自己是在第一節時候感到不太舒服，但他認為應該無大礙，該場比賽他也拿下全場最高26分。然而後續經過檢查之後，唐西奇還是得面臨休兵情況。

賽程顯示，唐西奇將會缺席面對丹佛金塊、邁阿密熱火、亞特蘭大老鷹和紐約尼克的比賽。根據數計，自2021年開始，在唐西奇缺席的46場比賽中，獨行俠僅取得18勝28敗的成績，勝率不到4成。

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