NBA／76人噩耗頻傳！喬治又挫傷左膝 至少缺陣兩戰

76人球星喬治（Paul George）昨役對上灰熊再次傷退，經檢查後確定是左膝過度伸展導致挫傷。根據球團宣布，將缺席至少兩場比賽後再行評估。

隨著馬克西（Tyrese Maxey）腿傷回歸，76人日前交手灰熊終於迎來3巨頭首度合體。不料第3節僅過40秒，喬治就在一次爭搶籃板時傷到左膝，提前退場。而季前賽他也曾因為左膝過度伸展導致挫傷，無緣開季前5場賽事。

Paul George hyperextended the same knee 🕊️ pic.twitter.com/FbsEKhTbqH — Hater Report (@HaterReport_) 2024年11月21日

球團在聲明中提到，核磁共振檢查顯示喬治的左膝並無結構性損傷，將在缺席兩場比賽後，於下週重新接受評估。

開季前76人前景一片大好，小將馬克西不斷成長、安比德（Joel Embiid）也經過奧運磨練，再加上得力助手喬治，可望衝擊季後賽。而隨著新賽季開打，這支星光熠熠的球隊卻面臨傷病潮，3巨頭遲遲無法順聯手，也導致戰績遠低預期，以2勝12敗成為東區「爐主」。

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