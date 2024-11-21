快訊

獨／開業20年！台南「翰林茶館」文化店熄燈

謝宜容遭起底！網將矛頭轉向老牌醬油廠 雲林老鄰居這樣談論她

俄烏戰爭升溫…烏軍稱俄首發射洲際彈道飛彈 鎖定烏克蘭關鍵基礎設施

NBA／灰熊貝恩朝對手「開槍」76人安比德罰球後假摔引熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
貝恩(左)。 美聯社
貝恩(左)。 美聯社

灰熊隊今天在主場以117：111擊敗76人隊，灰熊後衛貝恩（Desmond Bane）比賽中向對手馬丁（Caleb Martin）做開槍手勢，引發球迷熱議。

本場比賽是76人三巨頭安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）和馬克西（Tyrese Maxey）首度合體，但喬治又因傷提前退場，馬克西還在調整狀態，只拿下8分。

安比德全場獲得14次罰球，砍下35分11籃板，不過他罰球時做出詭異動作，像是平常進攻為了「買犯」而假摔攤手。畫面被轉發到網路後，網友們紛紛表示，「這什麼鬼？」、「肌肉記憶？」，「他被附身了？」不過有76人球迷解釋，「當他以為罰球沒進時，都會做這個動作。」

本場比賽另一個焦點是貝恩第二節單打吃掉馬丁後，朝馬丁做開槍動作，兩人隨後發生言語衝突。球迷們想起曾因持槍被禁賽的莫蘭特（Ja Morant），「曼菲斯黑幫隊」、「莫蘭特對這支球隊影響力很強」、「莫蘭特有一名徒弟」。

灰熊隊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）拿下執教生涯第215勝，成為灰熊隊史最多勝教頭，對此貝恩表示，「詹金斯是灰熊隊史最好的教練，他值得這一切，他是謙虛的人，他能享受這份榮譽真的很棒。」

76人 Joel Embiid 灰熊

相關新聞

NBA／柯瑞、維金斯聯手飆分 勇士獵老鷹奪11勝西區獨走

第一節就灌進41分，勇士隊今天碰老鷹隊幾乎一路領先，老鷹隊第四節追分之際，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）...

NBA／灰熊貝恩朝對手「開槍」76人安比德罰球後假摔引熱議

灰熊隊今天在主場以117：111擊敗76人隊，灰熊後衛貝恩（Desmond Bane）比賽中向對手馬丁（Caleb Martin）做開槍手勢，引發球迷熱議。 本場比賽是76人三巨頭安比德（Joe

NBA／魔獸準備好加入雷霆填禁區空缺 哈特史坦初登板繳雙十

雷霆隊主力長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）、哈特史坦（Isaiah Hartenstein）和威廉斯（Jaylin Williams）都受傷，導致最近幾場都只能打「五小陣容」。看到雷霆禁區戰

NBA／鵜鶘7高薪球員缺陣 裴頓相隔920天重返聯盟當「救火隊」

鵜鶘隊本季傷兵滿營，今天作客騎士隊，薪水前7高球員全部缺陣，920天沒在NBA登場的控衛裴頓（Elfrid Payton）重返球場並擔任先發，但鵜鶘仍以100：128吞下敗仗。 鵜鶘主將威廉森（

NBA／安戴托昆波單節轟25分 公鹿退公牛近5戰收4勝

開季狀況一度低迷，但近期止跌回升的公鹿隊，今天於主場出戰公牛隊的比賽中，在上半場打完就領先公牛來到雙位數，儘管第三節團隊...

NBA／勇士1280萬美元打水漂！柯瑞先發搭擋將動刀整季報銷

勇士隊後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）近期因傷缺陣，今天官方宣布是左膝前十字韌帶受傷，將動刀治療，整季報銷。 勇士休賽季失去神射手湯普森（Klay Thompson），但用1年1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。