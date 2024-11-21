NBA／灰熊貝恩朝對手「開槍」76人安比德罰球後假摔引熱議

灰熊隊今天在主場以117：111擊敗76人隊，灰熊後衛貝恩（Desmond Bane）比賽中向對手馬丁（Caleb Martin）做開槍手勢，引發球迷熱議。

本場比賽是76人三巨頭安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）和馬克西（Tyrese Maxey）首度合體，但喬治又因傷提前退場，馬克西還在調整狀態，只拿下8分。

安比德全場獲得14次罰球，砍下35分11籃板，不過他罰球時做出詭異動作，像是平常進攻為了「買犯」而假摔攤手。畫面被轉發到網路後，網友們紛紛表示，「這什麼鬼？」、「肌肉記憶？」，「他被附身了？」不過有76人球迷解釋，「當他以為罰球沒進時，都會做這個動作。」

Embiid just flopped on a free throw 😭😭😭 pic.twitter.com/AP3Wka78n9 — BricksCenter (@BricksCenter) 2024年11月21日

本場比賽另一個焦點是貝恩第二節單打吃掉馬丁後，朝馬丁做開槍動作，兩人隨後發生言語衝突。球迷們想起曾因持槍被禁賽的莫蘭特（Ja Morant），「曼菲斯黑幫隊」、「莫蘭特對這支球隊影響力很強」、「莫蘭特有一名徒弟」。

灰熊隊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）拿下執教生涯第215勝，成為灰熊隊史最多勝教頭，對此貝恩表示，「詹金斯是灰熊隊史最好的教練，他值得這一切，他是謙虛的人，他能享受這份榮譽真的很棒。」

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