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NBA／魔獸準備好加入雷霆填禁區空缺 哈特史坦初登板繳雙十

聯合新聞網／ 綜合報導
哈特史坦灌籃。 路透
哈特史坦灌籃。 路透

雷霆隊主力長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）、哈特史坦（Isaiah Hartenstein）和威廉斯（Jaylin Williams）都受傷，導致最近幾場都只能打「五小陣容」。看到雷霆禁區戰力告急，「魔獸霍華德Dwight Howard）毛遂自薦，直言自己能幫雷霆奪冠。

現年38歲的霍華德上次在NBA出賽是2022年4月9日，近日他在賈奈特（Kevin Garnett）節目上談到雷霆的困境時笑稱，「OKC（雷霆隊）我準備好了！你們需要一個大個子、老將和帶來能量的人，我現在沒事幹，現在就可以去。給我一份2年合約，打完這個賽季，幫你們拿一冠，甚至可能再拿一座。」

不過雷霆日前已簽下落選新秀卡爾森（Branden Carlson），哈特史坦又在今天面對拓荒者隊的比賽中復出，這是他轉戰雷霆後初登板，替補出戰28分鐘，12投6中，拿下13分14籃板4阻攻，幫助雷霆以109：99贏球，因此雷霆簽下霍華德的機率微乎其微。

哈特史坦受訪時談到傷癒歸隊的感受，「這感覺真的很好，我還有一點生鏽，正在調整手感。手感會慢慢回來，只需要一些時間。」

Dwight Howard 拓荒者 雷霆 霍華德 魔獸

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