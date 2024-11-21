NBA／鵜鶘7高薪球員缺陣 裴頓相隔920天重返聯盟當「救火隊」
鵜鶘隊本季傷兵滿營，今天作客騎士隊，薪水前7高球員全部缺陣，920天沒在NBA登場的控衛裴頓（Elfrid Payton）重返球場並擔任先發，但鵜鶘仍以100：128吞下敗仗。
鵜鶘主將威廉森（Zion Williamson）、墨瑞（Dejounte Murray）、麥凱倫（C.J. McCollum）、瓊斯（Herbert Jones）和艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）持續因傷缺陣，今天英格倫（Brandon Ingram）和墨菲（Trey Murphy III）也高掛免戰牌。能出賽的球員中，最高薪為菜鳥中鋒米西（Yves Missi）。
裴頓昨天才和鵜鶘簽約，今天立刻進入先發陣容。上次他在NBA出賽是2022年5月16日，當時效力太陽隊，與獨行隊在季後賽交手。上次在例行賽出場則是2022年4月11日，對手是國王隊。
裴頓全場出戰22分鐘，拿下11分8助攻5籃板，鵜鶘菜鳥里夫斯（Antonio Reeves）狂砍34分，表現全隊最佳。不過騎士在傑洛米（Ty Jerome）生涯新高29分領軍下，輕鬆擊敗鵜鶘。
鵜鶘總教練格林（Willie Green）受訪時稱讚裴頓，「已經2個賽季了，我們對他展現出的韌性和堅定信念感到自豪。我非常感激鵜鶘的處境能讓他重返NBA，這裡本來就是他該待的地方，他是一名合格的NBA控球後衛。」
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