NBA／安戴托昆波單節轟25分 公鹿退公牛近5戰收4勝

開季狀況一度低迷，但近期止跌回升的公鹿隊，今天於主場出戰公牛隊的比賽中，在上半場打完就領先公牛來到雙位數，儘管第三節團隊攻勢一度停滯，但靠著安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）一人豪取團隊29分中的25分止血，最終就以122：106收下近5場比賽以來的第4勝。

開季後一度在前7場比賽吞下6敗，戰績在東區墊底的公鹿，近期狀態逐漸回穩，在近4場比賽拿下了3勝，其中日前以1分差距輸給黃蜂的比賽，更在賽後證實裁判發生誤判狀況，讓公鹿輸得相當冤枉。

Giannis Antetokounmpo ha sumado 41 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias en el triunfo de los Bucks. En el 3Q, ha anotado 25.



🇬🇷🤷‍♂️ Una noche normal y corriente para The Greek Freak. pic.twitter.com/W1Z9FKc2Cc — NBASpain (@NBAspain) November 21, 2024

不過在前一場比賽險勝靠著里拉德（Damian Lillard）關鍵準絕殺避免連敗後，今天公鹿在主場出戰公牛更是團隊火力，尤其是「字母哥」安戴托昆波在第三節一人就豪取25分，創下聯盟本季個人單節得分新高，全場則是進帳41分，本月份已經是第三度拿下40分，且他今天在禁區內拿下32分，甚至比公牛團隊的28分還要多出4分，展現個人對於比賽得主宰力。

談到安戴托昆波在第三節一夫當關的表現，格林（AJ Green）說：「第三節真的太神奇了，我甚至沒有意識到他有多麼誇張，他整個第三節都在帶領我們，因為我們開局打得有點艱困，他做了他該做的事情。」

除了安戴托昆波外，上場比賽完成準絕殺的里拉德，今天則是有20分、10助攻、5籃板的全能演出，且在他送出10次以上助攻的賽事中，公鹿已經拿下12勝2敗戰績。

談到里拉德的穿針引線，安戴托昆波說：「里拉德幫助了我很多，上半場我被他們包夾，但在下半場在攻守轉換中我獲得了很多機會，他在那段期間不斷傳球給我讓我進攻，這讓事情變得更加簡單。」

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