NBA／勇士1280萬美元打水漂！柯瑞先發搭擋將動刀整季報銷

勇士隊後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）近期因傷缺陣，今天官方宣布是左膝前十字韌帶受傷，將動刀治療，整季報銷。

勇士休賽季失去神射手湯普森（Klay Thompson），但用1年1280萬美元全額中產條例，網羅防守能力不俗的梅爾頓。他本季只為勇士出賽6場，留下平均10.3分3.3籃板2.8助攻，還有1.2抄截的數據，如今確定整季報銷，勇士這筆補強可說是失敗收場。

不過勇士本季陣容深度充足，另外2名新援希爾德（Buddy Hield）和安德森（Kyle Anderson）都帶來極大幫助，華特斯（Lindy Waters III）也偶有佳作，讓勇士總教練柯爾（Steve Kerr）幾乎每場都能擺出10人以上輪替。

勇士今天以120：97輕取老鷹隊後，11勝3敗戰績持續在西區領先。後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）第4節臉被打中，提前退場，賽後檢查結果無大礙，列入每日觀察名單。

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