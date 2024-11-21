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NBA／三巨頭首度合體完喬治又傷退 76人吞聯盟最慘第12敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
76人三巨頭好不容易合體了，喬治卻又在第三節傷退。 美聯社
76人三巨頭好不容易合體了，喬治卻又在第三節傷退。 美聯社

隨著馬克西（Tyrese Maxey）腿傷回歸，76人隊新賽季的「三巨頭」總算合體，但今天安比德（Joel Embiid）雖攻下全場最高35分，喬治（Paul George）卻在第三節打不到40秒就傷退，最終球隊以111：117敗給灰熊隊，2勝12敗戰績成東區「爐主」。

喬治因膝傷缺席開季前5場比賽，好不容易迎接安比德和馬克西歸隊，喬治今天卻打得掙扎，第三節更在開節不到40秒就因爭搶籃板時落地受傷，只留下出賽17分鐘，6投1中拿2分、4籃板、2助攻成績單就下場。球隊第四節時宣布他本戰不會回歸，外媒報導，喬治傷勢初步診斷是左膝過度伸展。

馬克西今天雖回歸，但羅瑞（Kyle Lowry）因臀傷免戰；灰熊也有主力缺陣，莫蘭特（Ja Morant）、史馬特（Marcus Smart）和華裔中鋒周志豪都因傷作壁上觀，不過有貝恩（Desmond Bane）領軍飆分，他三分球11投5中飆進21分，傑克森（Jaren Jackson Jr.）也有2記三分彈在內的25分進帳，助隊半場取得10分領先。

第四節威爾斯（Jaylen Wells）進球更讓灰熊領先擴大到109：90；76人雖在安比德、烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）和菜鳥後衛麥肯（Jared McCain）追分下在讀秒階段縮小差距到111：115，安比德關鍵時刻卻發生傳球失誤，葬送76人追分機會，無奈吞下聯盟最多的第12敗。

麥肯今天仍有20分演出，連6場得分20分起跳；復出的馬克西13投3中僅拿8分。

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