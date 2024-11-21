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NBA／傑洛米半場狂轟7三分球 騎士斷連勝後大勝鵜鶘28分

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
傑洛米（Ty Jerome）上半場就投進7顆三分球，全場攻下生涯新高的29分，率騎士大聖傷兵累累的鵜鶘28分。 美聯社
傑洛米（Ty Jerome）上半場就投進7顆三分球，全場攻下生涯新高的29分，率騎士大聖傷兵累累的鵜鶘28分。 美聯社

儘管在昨天遭到塞爾蒂克隊中斷開季15連勝，不過騎士隊在今天與鵜鶘隊之戰隨即重振旗鼓，在團隊6人得分上雙，其中米契爾（Donovan Mitchell）達到生涯1萬2000分里程碑下，最終以128：100大勝鵜鶘，開季17戰拿下16勝，戰績依舊傲視聯盟。

騎士昨天作客塞爾蒂克主場，在上半場手感盡失的情況下，儘管下半場一度急起直追，但最終仍是以3分差距吞下敗仗，中斷開季15連勝，但今天回到主場出戰鵜鶘隨即作出調整。

上半場騎士就火力全開，一甩前一場開賽慢熱的狀況，包括在第二節單節就豪取40分，其中傑洛米（Ty Jerome）上半場就投進7顆三分球，其中6顆其中在第二節，上半場打完個人已經攻下生涯新高27分，幫助騎士取得14分領先優勢。

易籃後騎士延續得分火力，在第三節再度灌進36分，反觀騎士卻出現攻勢斷電的狀況，在該節僅拿下18分，讓騎士將領先優勢擴大到30分以上，比賽勝負也提前底定，最終騎士就以28分差距收下賽季第16勝。

騎士今天以傑洛米攻下生涯新高的29分表現最佳，其中27分其中在上半場，替補上陣的尼恩（Georges Niang）也有20分進帳，至於米契爾雖然手感不佳僅拿10分，但生涯累積得分突破1萬2000分；至於鵜鶘表現最佳的球員則是替補上陣的里夫斯（Antonio Reeves），他全場出手25次命中14球，拿下34分。

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