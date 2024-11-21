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NBA／想豎立無法打破三分球進球障礙 柯瑞看到潛在威脅者

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞想豎立屬於自己的三分球進球障礙。 美聯社
柯瑞想豎立屬於自己的三分球進球障礙。 美聯社

「大鬍子」哈登（James Harden）三分球進球數超越「雷槍」艾倫（Ray Allen），獨居NBA史上第二，離紀錄保持人、勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）仍有超過8百球的差距，不過想豎立三分球進球障礙的柯瑞卻也看到一個潛在威脅者。

今天勇士隊將和老鷹隊交手，賽前累積3788顆三分進球的柯瑞，上《NBC Sports Bay Area》的Podcast節目「Dubs Talk」時提到，想把自己的三分球紀錄推進到沒人能打破的數字，他說：「就像詹姆斯（LeBron James）的史上最高得分紀錄，這涉及很多東西，所以或許我們可以持續推進它，讓沒人能觸碰到。」

目前排名第2的哈登進球數累積2977顆，現役選手進球超過2500球的還有里拉德（Damian Lillard）和湯普森（Klay Thompson），不過目前只有柯瑞突破3000顆大關，且本季就有機會挑戰4000球紀錄。

柯瑞也不諱言，4000球是自己明確目標，「當我達到2974球，這很特別，我知道這是艾倫保持很久的紀錄，當達到3000顆里程碑也很特別，甚至以402球打破單季紀錄也是，這些都很重要，我很幸運能夠在高水準下完成這些，甚至對我自己來說都很瘋狂。」柯瑞說。

36歲的柯瑞已和勇士續約到2027年，有機會將進球數推進到5000球大關，不過柯瑞提到一個潛在的紀錄威脅者，他點名「新狼王」愛德華（Anthony Edwards），兩人是今年巴黎奧運美國隊隊友，彼此還交流過些心得。

「他只有23歲，所以他還有很長的路要走。」柯瑞也提到，現在球賽的外線投射比重比以往更多，一切並非不可能。

愛德華目前累積出賽316場比賽，本季67顆三分球進球數領先聯盟，生涯已累積856顆進球，本季很有機會突破1000球大關；柯瑞再26歲、第369場比賽時才達成三分球進球1000顆里程碑。

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