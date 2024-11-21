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NBA／湖人新秀肯奈特平聯盟三分紀錄 詹皇：其他16隊搞砸了

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人新秀肯奈特。 美聯社
湖人新秀肯奈特。 美聯社

湖人隊23歲新秀肯奈特（Dalton Knecht）昨天單場飆進9顆三分球，狂轟37分，追平NBA及隊史紀錄。

肯奈特畢業於田納西大學，湖人今年選秀夜用首輪第17順位拿下他，獲外界好評。肯奈特也不負眾望成為湖人即戰力，本場比賽他16投12中，其中三分球12投9中，平NBA新秀單場最多三分球紀錄，也成湖人隊史第4位單場投進9顆三分球的球員，前3人是布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯（LeBron James）和羅素（D'Angelo Russell）。

肯奈特打出好表現，讓早就在關注他的詹姆斯龍心大悅，詹皇受訪時直呼，「我完全沒想到他會掉到我們這，我以為這是完全不可能的事，非常感謝且開心他目前在這，我很清楚他掉到第17順位時，我們得到什麼。」

詹姆斯談到湖人球探部門，「他們沒有『發現』肯奈特，是其他16隊搞砸了！沒人看過他比賽？他們（湖人球探）只是沒搞砸。」

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）球員時期也是一名神射手，肯奈特受訪時感謝他，「我進入狀態，隊友們找到我，每次進攻時都在找我，瑞迪克為我布置戰術，讓我非常輕鬆，只要找到空檔把球投出去。」

「每次我看到球進，就會感覺下一球一定也能進。即使沒丟進，還是有信心下一次投籃一定能命中」肯奈特說。

LeBron James 湖人

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