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NBA／「死亡之瞪」吃T？ 衛少大三元紀錄夜吞莫名技術犯規

聯合新聞網／ 綜合報導
衛斯特布魯克突破艾爾達瑪後，竟因瞪了對方一眼而被吹了技術犯規。 美聯社
衛斯特布魯克突破艾爾達瑪後，竟因瞪了對方一眼而被吹了技術犯規。 美聯社

金塊「大三元製造機」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今日對陣灰熊達成生涯里程碑，成為史上首位締造200個大三元的球員。此戰他替補上陣貢獻12分10籃板14助攻，助隊以122：110奪勝。

衛少已在2021年超越了「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的181次紀錄，今晚推進到200次里程碑，不過卻留下令人難忘的場面，他在第3節末段持球突破灰熊前鋒艾爾達瑪（Santi Aldama），成功得分之後回頭瞪了艾爾達瑪一眼，但就因為這一「瞪」而吃了1次技術犯規。

衛斯布魯克雖立馬上前喊冤但仍無法改變判決，送灰熊肯納德（Luke Kennard）上罰球線，倒是賽後連美媒都批評這個吹判實在離譜，簡直是找碴，球迷也紛紛留言表示：「這聯盟真的太軟了」、「難怪NBA一天到晚被人家批評」，還有人打趣道：「如果說是因為衛少長得太像忍者龜才吹他T，而不是瞪人這種爛理由，我還覺得好一點」！

詭異判決不影響衛少的紀錄之夜，但他「200次大三元俱樂部」有「東歐雙星」在追趕，隊友約柯奇（Nikola Jokic）累積136次，以每季至少20次速率，未來達到200次應不難。而獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）雖僅77次但他才25歲，未來仍很有希望加入這行列。

大三元 衛斯特布魯克

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