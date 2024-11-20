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NBA／被綠衫軍斷開季15連勝 騎士米契爾：我們會捲土重來

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
米契爾今天攻下35分，可惜仍無緣幫助騎士延續開季15連勝，被衛冕軍綠衫軍破了不敗金身。 路透
米契爾今天攻下35分，可惜仍無緣幫助騎士延續開季15連勝，被衛冕軍綠衫軍破了不敗金身。 路透

開季拉出15連勝的不敗之師騎士，今天在作客塞爾蒂克主場的賽事中因為上半場手感盡失，整場比賽只能在後苦苦追分，最終也以3分差距遭打破不敗金身，賽後攻下35分的騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）就表示，這次的連勝之旅對於騎士來說就是一場測試，儘管球隊不幸的沒能繼續延續，但他們將會捲土重來。

騎士今年開季打出追平聯盟史上第2長的15連勝，儘管今天挑戰獨居史上第2的紀錄遭到塞爾蒂克中斷，但這段連勝之旅仍是帶給外界不少驚喜，對於今天與塞爾蒂克之戰上半場陷入苦戰，但卻在下半場展開兇猛反撲，讓塞爾蒂克贏得是有驚無險，全場攻下22分、11籃板的莫布里（Evan Mobley）說：「我很開心我們作出反擊，儘管開局我們拿石頭砸了自己的腳，但我們還是打出一場好比賽。」

莫布里坦言，過去一段15連勝期間，對於球隊說無疑是一場絕佳的測試，他們也向世人證明自己，「我認為這是一次很棒的測試，從我所看到的狀況來看，我認為我們有無限的可能性。」

對於陣容相對年輕的騎士來說，能夠在開季就打出如此佳績實屬不易，而身為球隊一哥的米契爾也直言，並不會把連勝紀錄看得太重要，「這對我們來說都只是個測試，而且是很盛大的測試，但無論是輸還是贏，這終究只是一場測試，顯然我們都想從勝利中學習，但今晚我們輸了，但這讓我們可以學到更多東西，我們將會捲土重來。」

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